Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 6. haftasında derbide ile 0-0 berabere kalan 'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki (PSG) karşılaşmasına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, 1 Ekim Salı günü rakibiyle evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilk bölümde salonda çalışan sarı-kırmızılılar daha sonra sahaya çıkarak dayanıklılığa yönelik hedefli dar alan oyunları üzerinde durdu.

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Sarı-kırmızılı ekip, PSG maçının son hazırlığını 30 Eylül Pazartesi günü tesislerinde gerçekleştirecek. Antrenman öncesi saat 20.30'da teknik direktör Fatih Terim ile bir futbolcu, basın toplantısına katılacak.

PSG İstanbul'a geliyor

A Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak PSG, 30 Eylül Pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile bir futbolcu, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda saat 18.15'teki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Fransız ekibi, son antrenmanını basın toplantısından sonra statta yapacak.