Galatasaray'da Fatih Terim ile görüşen Ozan Kabak, sezon sonuna dek takımda kalma kararı aldı

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un takımdan gönderileceği açıklanan günde Fatih Terim ile görüşen Ozan Kabak, sezon sonuna dek Galatasaray'da kalacak.

Galatasaray'da Ozan Kabak krizi bir süreliğine durduruldu.

BeIN Sports'un haberine göre Fatih Terim ile görüşen Ozan Kabak, sezonu Galatasaray'da tamamlama kararı aldı.

7.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesi ve Avrupa kulüplerine transfer olması gündemde olan Ozan Kabak, sezon sonuna dek Galatasaray formasını giymeye devam edecek.

18 yaşındaki savunmacı, görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından Fatih Terim ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı.

Ozan Kabak, Fatih Terim ile birlikte olduğu fotoğraf paylaştı. pic.twitter.com/Zd5Ngd8e3a — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 3 Ocak 2019

Fatih Terim'den Ozan açıklaması

Fatih Terim, Ozan Kabak'ın sarı kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili kulübün IG TV hesabına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Akademisi'nin camia için çok önemli olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Galatasaray Akademisi bizim için, Galatasaray için son derece önemlidir. Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek ve fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak da önce Galatasaray’a hizmet vermelerini istiyoruz. Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar." dedi.

Ozan Kabak'ın gelecekte Avrupa'ya transfer olabileceğini belirten Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek ancak o gün bugün değil bence. Ozan’ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek isteriz. Avrupa büyük bir heyecan. Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan’ın gitme zamanı bugün değil yani devre arası değil.”