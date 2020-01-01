Galatasaray'da Etebo ve Taylan Antalyalı sakatlandı

Sarı-kırmızılı ekibin iki önemli orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo ve Taylan Antalyalı sakatlık yaşadılar.

'da Oghenekaro Etebo ile Taylan Antalyalı'nın Süper Lig'in 4. haftasında yapılan maçında kasıklarından sakatlandığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa karşılaşması sonrası tetkikleri gerçekleştirilen Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği kaydedildi.

İki futbolcunun da tedavisine başlandığı aktarıldı.