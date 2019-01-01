Galatasaray'da Erencan Yardımcı, A Takıma dönüyor
Sakatlığı süren Falcao'nun ardından Andone'den de kötü haber alan Galatasaray, devre arası öncesi çözümü altyapıda buldu.
Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın haberine göre sarı kırmızılıların sezon öncesi kampında yer alan ve performansıyla dikkat çeken Erencan Yardımcı, yeniden A Takım kadrosuna çıkarılacak.
Galatasaray'ın kamp döneminde oynadığı Leipzig, Augsburg, Bordeaux ve Panathinaikos maçlarında forma şansı bulan genç yıldız, sezon başından bu yana U19 Ligi'nde forma giyiyor.
Galatasaray U19 takımı formasıyla ligde 8 maçta 3 gol kaydeden Erencan, takımının UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı dört maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı.
17 yaşındaki geç forvet, 2017 yılında katıldığı Galatasaray ile Ağustos 2019 tarihinde 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.