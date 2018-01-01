Galatasaray'da Emre Akbaba'nın dönüşü iki ay daha gecikecek

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edildikten sonra bileğinden sakatlanan Emre Akbaba'nın geri dönüşünün uzayacağı iddia edildi.

Galatasaray'da üç aydır sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, bir süre daha formasını giyemeyecek.

Hürriyet' ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sakatlandığı eylül ayında 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen Emre Akbaba’nın ligin ikinci yarısının başında takıma dönmesi büyük risk içeriyor. Fatih Terim de sağlık ekibine “Risk almayalım” talimatını verdi.

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Böylelikle Emre, en az iki ay daha sahalardan uzak kalacak ve ligin ikinci yarısının başında değil, mart ayında forma giymeye başlayabilecek.





