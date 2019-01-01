Galatasaray'da Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo takımla birlikte çalışmalara başladı
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Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo'nun takıma döndüğünü açıkladı.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağındaki Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı."
"Emre Akbaba, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer aldı."
"Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda mücadele eden Yuto Nagatomo takıma katıldı."
"Mariano Ferreira’nın yapılan tetkiklerinde sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."