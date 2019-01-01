Galatasaray'da Belhanda 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda’nın sahalardan 5-6 hafta uzak kalması bekleniyor.

'ın saha oyuncusu Younes Belhanda, maçının son dakikalarında gerçekleşen bir pozisyon esnasında dengesini kaybetmiş ve düşerken Veysel Sarı ile çarpışmıştı.

Veysel Sarı'nın dizi Belhanda'nın yüzüne gelmiş, maçın ardından yapılan tetkiklerde Belhanda'nın çenesinde iki adet kemiğin kırıldığı tespit edilmişti.

Tecrübeli oyuncu ameliyat kararı verilmesinin ardından dün bıçak altına yattı ve başarılı bir operasyon geçirdi.

Belhanda'nın tam olarak iyileşmesinin 5-6 haftayı bulması bekleniyor.

Faslı futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ve PSG maçları ile ligdeki , ve maçlarında forma giyemeyecek.

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Belhanda, forma giydiği 4 resmi maçta 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

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Belhanda’nın yokluğu Galatasaray’ı etkiliyor

Galatasaray geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Younes Belhanda’nın oynadığı 24 maçta 16 galibiyet 6 beraberlik ve 2 yenilgi almış maç başına 2.3 gol ortalaması yakalamıştı.

Belhanda’nın olmadığı 10 maçta ise yanlızca 4 galibiyet alabilen Sarı Kırmızılılar, 3 kez berabere kalmış 3 kez de yenilmişti. Bu süreçte Galatasaray’ın gol ortalaması da 1.6’ya kadar düşmüştü.