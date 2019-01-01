Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz üyelerin karşısına çıkıyor

Genel Kurul’da alınan idari ibrasızlık kararını mahkemeye taşıyarak karara tedbir koyduran Mustafa Cengiz ilk kez üyelerin karşısına çıkıyor.

’da geçtiğimiz ay yapılan mali genel kurul toplantısında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in idari yönden ibra edilmemesiyle başlayan süreç, yargıya taşınmıştı.

Yönetimden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay gibi isimler, konuyu mahkemeye taşımış ve olumlu sonuç almışlardı.

Mahkemenin idari ibrasızlık kararına tedbir koyması neticesinde yönetimin 30 gün içerisinde seçime gitme zorunluluğu ortadan kalkmıştı.

Tedbir kararıyla derin bir nefis alan Mustafa Cengiz ve yönetim bugün tartışmalı genel kurul toplantısından sonra ilk kez üyelerin karşısına çıkıyor.

Galatasaray’da Nisan ayı divan kurulu oplantısı bugün saat 13.30’da Türk Telekom Stadı’nda başlayacak.

Başkan Mustafa Cengiz, seçime gidilmesini bekleyen muhalif üyelerin karşısına çıkarak tüm sorulara yanıt vermeye çalışacak.