Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ten Fatih Terim sözleri

Galatasaray'da başkanlık için adaylığını açıklayan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Mayıs ayında gerçekleştirilmesi beklenen olağan seçimli genel kurul için başkanlık adaylığını açıklayan isimlerden Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle buluştu.

Listesindeki isimlerle birlikte, kulüp üyeleriyle bir araya gelen Metin Öztürk, seçilmesi halinde hayata geçirmek istediği plan ve projelerini anlattı.

Metin Öztürk neler söyledi?

Metin Öztürk, başkan seçilmesi halinde ana hedefinin kulübü borçlarından kurtarmak olduğunu söyledi.

"Galatasaray genel kurulu teveccüh gösterirse, ana hedefimiz üç yıl içinde kulübün ana sorunu olan banka borçlarını ve faizlerini yok etmek. Bunun yarısını bile başarsak tarihe geçeriz.

İlk yapacağımız icraat Fatih hocamızla oturup, üç yılda neler yapacağımızı planlamak. Onun oyuncu izleme ekibinin mutlaka çalışmaları vardır. Amacımız onun elini güçlendirmek.

Galatasaray zaten bir yıldızlar topluluğu. Her zaman ihtiyaçlara göre yeni yıldızlara ihtiyacı olacaktır. Ana hedefimiz Galatasaray'ın ekonomisini de dikkate alarak taraftarı heyecanlandıracak yeni yıldızları devreye sokmak, eldeki futbolcuların parasını zamanında ödemek, bataklığa benzeyen sahalarla Galatasaray'ı bir daha karşı karşıya bırakmamak."

"Diğer adaylardan teklifler geliyor"

Metin Öxtürk, diğer daylardan seçime birlikte girme teklifleri aldıklarını da belirtti.

"Bize 'birleşelim' diye talepler geliyor. Gelmesi çok normal. Çünkü her Galatasaraylı, yönetime talip olan herkes çok saygın. Bunlar yanlış şeyler değil. Şahsi görüşüm çok aday çıkmasının hiçbir mahsuru yok. Yani 'Biz 4-5 aday bir başka adaya karşı birleşelim, onu yenilim.' şeklindeki tavır doğru değil.

Seçimi kazanırsak sadece 48 kişilik ekibimizle hareket etmeyeceğiz, diğer başkan adaylarının ekiplerini de göreve davet edeceğiz."

Fatih Terim için Alex Ferguson benzetmesi

Metin Öxtürk, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den övgüyle bahsetti.

"Alex Ferguson'un adı Manchester United'da tribüne veriliyorsa, Fatih Terim'in ismi neden tribünde değil? Niye benim rakibimin stadının ismi Fatih Terim? Beni rahatsız eden Fatih Terim adının bir statta olması değil, Galatasaray tribününde olmamasıdır.

Fatih Terim hoca bu üç yıl içinde bizimle beraber büyük başarılara imza atacaktır. Çünkü biz ona konfor sağlayan alanda olacağız. Rakiplerini ezen bir Galatasaray izleyeceğiz. Üç sene sonra ben tekrar aday olmayacağım."