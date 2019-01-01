Galatasaray'da Alan'ın yanına Tetteh! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 9 Ocak

Stoper ve forvet transferine öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Forvet transferi konusunda Alan ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Brezilyalı yıldızın yanına koyacağı oyuncuyu buldu.

TRT Spor 'un haberine göre; sarı kırmızılılar, Sparta Prag'da forma giyen Ganalı forvet Benjamin Tetteh'in peşine düştü.

21 yaşındaki 1.93'lük dev forvet, bu sezon liginde çıktığı 19 karşılaşmada 9 kez fileleri sarstı.

Galatasaray'dan Batshuayi açıklaması

Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katarak transferdeki sessizliğini bozan Galatasaray, tüm hatlarıyla forvet transferine yoğunlaştı.

Sarı kırmızılı takımın gündeminde olduğu iddia edilen Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ile ilgili sarı kırmızılı yönetimden açıklama geldi.

Futbol Arena 'nın haberine göre; sarı kırmızılı yöneticiler, Batshuayi'nin kesinlikle gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Marcao RESMEN Galatasaray'da

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, devre arasındaki ilk transferini resmen gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılı takım, Brezilyalı stoper Marcao'nun transferi için Portekiz kulübü Chaves ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Emre Taşdemir'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Emre Taşdemir'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı kırmızılı ekipten KAP'a gönderilen bildirimde "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fanatik 'e göre, Bursaspor'daki sözleşmesi feshedilen Emre'yle anlaşmaya varan Cimbom, 23 yaşındaki sol beke garanti ücret ödemeyip maç başına para verecek.

Al Ittihad şimdi de Belhanda'yı istiyor

Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i transfer eden Al Ittihad, gözünü şimdi de Belhanda'ya dikti.

France Football 'un haberine göre; Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi, sarı kırmızılı takımın kapısını 5 milyon euro'luk teklifle çalacak.

Belhanda, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'da kalmak istediğini söylemişti.