Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ile bir araya geldi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer görüşmelerini yürütmek için gittiği Fransa'da Radamel Falcao ile bir araya geldi.

Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile futbolcu menajeri Ahmet Bulut, forması giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferi ile ilgili görüşme yapmak üzere 'ya gitmişti.

Her iki kulüpten de resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, sarı kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

Abdurrahim Albayrak ile Falcao'nun bu fotoğrafı, transferin sonuçlandığı yönündeki düşünceleri de kuvvetlendirdi.

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunması bekleniyor.