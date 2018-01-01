Galatasaray'da '2000 jenerasyonu'nun yükselen yıldızı: Yunus Akgün

Galatasaray'ın merakla beklenen "2000 jenerasyonu"nun sivrilen isimlerinden olan Yunus Akgün'ün ilginç bir hikayesi var...

YORUM | Ufuk Kaan Karacan | Twitter'dan takip et...

Galatasaray taraftarının yıllardır beklediği "2000 jenerasyonu" yavaş yavaş sahne almaya başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün büyük umut beslediği "2000 jenerasyonu"nda Nedim Yiğit'in rolü büyük. O zamanki adıyla PAF takım antrenörüyken, bu grubu kurmuştu. Fatih Terim’in ilgisi de bu yaş grubunun yukarı taşınmasında etken oldu.

Kurulduğunda kulübün en küçük yaş grubu olmasına rağmen, o takım pek çok kez A takım oyuncularının antrenman sahasında çalıştılar. Yani bu aslanlar yavruyken de, avlayacak kıvama geldiklerinde de onlara inanan ve şans veren isim Fatih Terim oldu. En iyi oyunculara sahip olmanız bir şey ifade etmez. A takımda şans verildiği takdirde ancak bu durum taçlanır. O nedenle Fatih Terim şartlanmışlığı burada önemli.

Yunus Akgün'ün hikayesi

Fatih Terim’in de bu jenerasyonun üzerine titrediği biliniyor: Atalay, Recep, Ozan gibi isimleri sıkça duyduk, ama Tunus’taki hazırlık maçında bir isim öne çıktı: Yunus Akgün.

18 yaşındaki genç oyuncunun hikayesi ise bir hayli ilgi çekici. Yunus’un küçük yaşlarda kalbinde ritme dayalı ufak bir rahatsızlık meydana geliyor. Hal böyle olunca, bunu duyan hocalar yetenekli olmasına rağmen, Yunus’u oynatmaya çekiniyorlar.

Yunus, kendisi için oldukça zorlu geçen bu dönemde Beşiktaş'ın da radarına giriyor. Akgün ailesi ise özel bir hastanede bir hayli geniş bir check-up sonrası derin bir nefes alıyorlar: Yunus’un herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor. Genç yetenek, böylece yoluna Galatasaray'da devam ediyor.

Yunus’u tanıyan ve gelişimini gözlemleyenler ise temkinli. Bir çiçekle bahar gelmeyeceğinden ve yaşından ötürü karakterinin halen gelişim aşamasında olması nedeniyle Yunus’un üzerine titizlikle eğilmeli düşüncesindeler.

Küçüklüğünde beri kendi işini halledebilen, başının çaresine bakabilen bir çocuk olan Yunus, yaşı küçükken her antrenmanda attığı gol ve asistleri sayardı. Bunu hala yapıyorsa çok güzel bir arşiv onu bekliyor...