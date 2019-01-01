Galatasaray'a transfer olması beklenen Ryan Babel, İstanbul'a geldi

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Ryan Babel İstanbul'a geldi.

'a transfer olması beklenen Ryan Babel bugün öğleden sonra İstanbul'a geldi.

Menajeriyle beraber İstanbul’a gelen Babel'in daha önce Galatasaray için sağlık kontrolünden geçtiği ve ardından Galatasaray yöneticileri ile bir araya gelen Hollandalı yıldızın imzayı attıktan sonra ülkesine döndüğü iddia edilmişti.

Bugün 16:15'te İstanbul'a ayak basan Hollandalı yıldızın transferinin resmi olarak da açıklanması bekleniyor.