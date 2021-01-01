Galatasaray

Galatasaray'a Radamel Falcao şoku: Yüz kemiklerinde kırık oluştu

Goal Türkiye
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Radamel Falcao
twitter/@GalatasaraySK
Antrenmanda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan 35 yaşındaki golcünün yüz kemiklerinde kırık meydana geldi.

Ligde oynadığı son altı maçta sadece bir galibiyet alabilen ve şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin gerisine düşen Galatasaray, Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan gelen haberle sarsıldı.

Sarı-kırmızılı takımın sabah yapılan idmanında Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Falcao'nun yüzünde kırık meydana geldi.

Yapılan açıklamada çarpışmanın ardından iki oyuncunun da Ulus Liv Hospital'a kaldırıldığı belirtildi.

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Operasyon yapılacak

Yüz kemiklerinde kırık oluştuğu ifade edilen 35 yaşındaki oyuncuya kısa bir süre içerisinde anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi yapılacak. Falcao'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise henüz netleşmedi. 

Falcao ile birlikte hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu ise iyi. Herhangi bir problemi bulunmayan genç oyuncunun tedbir amaçlı gözetim altında tutulacak.

Galatasaray'ın 1-1 sona eren Karagümrük maçında Kerem 83'üncü dakikada oyuna girerken, Falcao yedek kulübesinde başladığı maçta forma giymemişti. 

Falcao bu sezon ne yaptı?

Sezonun özellikle ilk yarısında sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Falcao bu sezon ligde 14 maçta oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de bir maçta şans bulan Falcao toplamda 15 maçta sekiz gol atarken, takım arkadaşlarına iki kez de gol pası verdi. Falcao geçtiğimiz sezonu da 16 lig maçında 10 golle tamamlamıştı. 

Falcao'nun sakatlık geçmişi

Sezon Sakatlık Gün Kaçırılan maç
20-21 Antrenman eksiği 18 4
20-21 Üst adele yırtığı 32 9
20-21 Uyluk gerilmesi 48 7
19-20 Adale çekmesi 34 7
19-20 Uyluk sakatlığı 17 4
19-20 Aşil tendonu problemi 65 12
19-20 Darbe 18 -
18-19 Adductor şikayeti 9 1
18-19 Bel problemleri 13 3
17-18 Uyluk sakatlığı 31 4
17-18 Uyluk sakatlığı 21 3
17-18 Uyluk sakatlığı 22 3
16-17 Uyluk sakatlığı 21 3
16-17 Adductor şikayeti 11 2
16-17 Beyin sarsıntısı 28 5
16-17 Uyluk sakatlığı 35 5
15-16 Kasık sakatlığı 150 28
13-14 Çapraz bağ yırtığı 190 20
13-14 Uyluk sakatlığı 24 4
10-11 Diz sakatlığı 28 7
10-11 Kas problemi 24 3
05-06 Çapraz bağlarda kısmi yırtık 231 36

 

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