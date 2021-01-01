Galatasaray'a Radamel Falcao şoku: Yüz kemiklerinde kırık oluştu
Ligde oynadığı son altı maçta sadece bir galibiyet alabilen ve şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin gerisine düşen Galatasaray, Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan gelen haberle sarsıldı.
Sarı-kırmızılı takımın sabah yapılan idmanında Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Falcao'nun yüzünde kırık meydana geldi.
Yapılan açıklamada çarpışmanın ardından iki oyuncunun da Ulus Liv Hospital'a kaldırıldığı belirtildi.
Operasyon yapılacak
Yüz kemiklerinde kırık oluştuğu ifade edilen 35 yaşındaki oyuncuya kısa bir süre içerisinde anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi yapılacak. Falcao'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise henüz netleşmedi.
Falcao ile birlikte hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu ise iyi. Herhangi bir problemi bulunmayan genç oyuncunun tedbir amaçlı gözetim altında tutulacak.
Galatasaray'ın 1-1 sona eren Karagümrük maçında Kerem 83'üncü dakikada oyuna girerken, Falcao yedek kulübesinde başladığı maçta forma giymemişti.
Medical Park Sağlık Raporu: Radamel Falcao - Kerem Aktürkoğlu pic.twitter.com/lCC0yGcjTF— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 11, 2021
Falcao bu sezon ne yaptı?
Sezonun özellikle ilk yarısında sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Falcao bu sezon ligde 14 maçta oynadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde de bir maçta şans bulan Falcao toplamda 15 maçta sekiz gol atarken, takım arkadaşlarına iki kez de gol pası verdi. Falcao geçtiğimiz sezonu da 16 lig maçında 10 golle tamamlamıştı.
Falcao'nun sakatlık geçmişi
|Sezon
|Sakatlık
|Gün
|Kaçırılan maç
|20-21
|Antrenman eksiği
|18
|4
|20-21
|Üst adele yırtığı
|32
|9
|20-21
|Uyluk gerilmesi
|48
|7
|19-20
|Adale çekmesi
|34
|7
|19-20
|Uyluk sakatlığı
|17
|4
|19-20
|Aşil tendonu problemi
|65
|12
|19-20
|Darbe
|18
|-
|18-19
|Adductor şikayeti
|9
|1
|18-19
|Bel problemleri
|13
|3
|17-18
|Uyluk sakatlığı
|31
|4
|17-18
|Uyluk sakatlığı
|21
|3
|17-18
|Uyluk sakatlığı
|22
|3
|16-17
|Uyluk sakatlığı
|21
|3
|16-17
|Adductor şikayeti
|11
|2
|16-17
|Beyin sarsıntısı
|28
|5
|16-17
|Uyluk sakatlığı
|35
|5
|15-16
|Kasık sakatlığı
|150
|28
|13-14
|Çapraz bağ yırtığı
|190
|20
|13-14
|Uyluk sakatlığı
|24
|4
|10-11
|Diz sakatlığı
|28
|7
|10-11
|Kas problemi
|24
|3
|05-06
|Çapraz bağlarda kısmi yırtık
|231
|36