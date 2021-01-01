Galatasaray'a Radamel Falcao şoku: Yüz kemiklerinde kırık oluştu

Antrenmanda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan 35 yaşındaki golcünün yüz kemiklerinde kırık meydana geldi.

Ligde oynadığı son altı maçta sadece bir galibiyet alabilen ve şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin gerisine düşen Galatasaray, Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan gelen haberle sarsıldı.

Sarı-kırmızılı takımın sabah yapılan idmanında Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Falcao'nun yüzünde kırık meydana geldi.

Yapılan açıklamada çarpışmanın ardından iki oyuncunun da Ulus Liv Hospital'a kaldırıldığı belirtildi.

Operasyon yapılacak

Yüz kemiklerinde kırık oluştuğu ifade edilen 35 yaşındaki oyuncuya kısa bir süre içerisinde anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi yapılacak. Falcao'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise henüz netleşmedi.

Falcao ile birlikte hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu ise iyi. Herhangi bir problemi bulunmayan genç oyuncunun tedbir amaçlı gözetim altında tutulacak.

Galatasaray'ın 1-1 sona eren Karagümrük maçında Kerem 83'üncü dakikada oyuna girerken, Falcao yedek kulübesinde başladığı maçta forma giymemişti.

Medical Park Sağlık Raporu: Radamel Falcao - Kerem Aktürkoğlu pic.twitter.com/lCC0yGcjTF — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 11, 2021

Falcao bu sezon ne yaptı?

Sezonun özellikle ilk yarısında sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Falcao bu sezon ligde 14 maçta oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de bir maçta şans bulan Falcao toplamda 15 maçta sekiz gol atarken, takım arkadaşlarına iki kez de gol pası verdi. Falcao geçtiğimiz sezonu da 16 lig maçında 10 golle tamamlamıştı.

Falcao'nun sakatlık geçmişi