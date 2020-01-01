Galatasaray'a Onyekuru ve Andone'den iyi haber

Galatasaray'da hastalığı bulunan Henry Onyekuru ile sakatlık sürecinden geçen Florin Andone, bugünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kumda kuvvet çalışmalarıyla başlarken sonrasında dar alanda pas ve sınırlı alanda çift kale taktik oyunu üzerinde durulduğu ifade edildi.

Bir süredir hastalığı bulunan Henry Onyekuru ile sakatlık sürecinden geçen Florin Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışırken sonrasında fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde kendilerine özel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

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maçında sakatlanan Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Ahmet Çalık ise günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını 30 Ocak Perşembe günü saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.