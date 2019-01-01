Galatasaray'a müjde! Falcao'nun Monaco'dan ayrılması an meselesi...

Milan'ın golcü futbolcusu Andre Silva, Monaco ile anlaşmaya çok yakın.

, 'ın transferi için uğraştığı Radamel Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık yeni bir golcü arayışına girdi.

Sky Italia'nın bildirdiğine göre Monaco, ile Andre Silva transferi için 30 milyon euro tutarında bir anlaşmaya vardı. Monaco, Silva'yı kadrosuna katarsa Falcao'nun takımdan ayrılmasına onay verecek.

Milan ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Silva, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak 'da geçirdi.

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24 yaşındaki forvetin Milan kampından ayrıldığı ve imza için Monaco'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Silva, Sevilla formasıyla çıktığı 27 lig maçında 9 gol kaydetti.