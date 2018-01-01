Galatasaray'a geldiler, Diyarbakırspor'la anlaştılar

Galatasaraylı Badou Ndiaye aracılığıyla Türkiye'ye gelen Senegalli oyuncular, sarı kırmızılı takımın kadrosuna alınmayınca Diyarbakırspor ile anlaştı.

Galatasaray'da forma giyen Badou Ndiaye'nin aracı olup Türkiye'ye getirdiği Senegal milli takımında forma giyen iki futbolcu, Amatör Ligi'nden Diyarbakırspor ile anlaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Senegal milli takımında forma giyen oyuncular, Galatasaray ile antrenmanlara çıktı ancak yeterli bulunmayınca 1. Amatör Ligi'nden Diyarbakırspor ile anlaştı.

19 yaşındaki stoper İbrahima Ciss, "Ndiaye benim arkadaşım. Onun sayesinde İstanbul'a, Galatasaray'a geldik. Sonra menajerimiz bizi Diyarbakırspor'a götüreceğini söyledi. Heyecanlandım. İnşallah Diyarbakırspor 3 yıl sonra yeniden profesyonel lige çıkar. Ben de burada kendimi gösterim Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe'ye transfer olurum" diye konuştu.

24 yaşındaki forvet oyuncusu Liman Buadiane ise, "Benim hedefim kendimi burada göstermek ve Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş gibi bir takıma transfer olmak. Burada çok goller atacağım ve kendimi göstereceğim. Ben goller atarken de Diyarbakırspor şampiyon olacak." açıklaması yaptı.