Galatasaray'a derbide Marcao şoku! Çaykur Rizespor maçında yok

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olduğu derbi mücadelesinde sarı kart gören Marcao, cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. 'ın Beşiktaş'a konuk olduğu maçta sarı kırmızılı takıma Marcao'dan kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Diaby ile girdiği ikili mücadelenin ardından sarı kartla cezalandırılan Brezilyalı stoper, cezalı duruma düştü.

Marcao, sarı kırmızılıların Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçında sahada olamayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in derbide oğlunun ameliyatı sebebiyle forma giyemeyen Ryan Donk'a şans vermesi bekleniyor.