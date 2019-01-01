Galatasaray'a bir kötü haber de Mario Lemina'dan geldi

Galatasaray'da son dönemki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mario Lemina'nın sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildi.

'da Emre Akbaba, Florin Andone ve Radamel Falcao'nun sakatlıklarının devam ederken Ryan Babel, Christian Luyindama ve Fernando Muslera da milli takımlarında sakatlandı. Sarı kırmızılılara bir kötü haber de Mario Lemina'dan geldi.

Son haftalardaki performansıyla övgüleri toplayan Mario Lemina'nın sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildi.

Sarı-kırmızılı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli takım kamplarında yaşadıkları sakatlıkların ardından İstanbul'a dönen Fernando Muslera bel ağrısı, Ryan Babel sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) ve Mario Lemina ise sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi."