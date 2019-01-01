Galatasaray'a Belhanda şoku! Çenesi kırıldı

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Younes Belhanda'nın çenesindeki kırıklar sebebiyle ameliyat olduğunu açıkladı.

'ın Süper Lig'in 4. haftasında 'yı 1-0 yendiği mücadelede Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Belhanda'dan kötü haber geldi.

Sarı kırmızılıların resmi siteden yaptığı açıklamaya göre; Faslı yıldızın çenesinde iki kırık tespit edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynanan maçın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından sponsor hastanemiz Liv Hospital’a kaldırılan oyuncumuz Younes Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir."

Bu sezon Süper Lig'de 3 maça çıkan Belhanda 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.