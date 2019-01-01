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Galatasaray'a Alanyaspor karşılaşmasında Mariano şoku

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twitter.com/GalatasaraySK
Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sakatlandı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'a konuk olduğu karşılaşmada Mariano adına şanssı bir an yaşandı.

Brezilyalı yıldız, mücadelenin 17. dakikasında kendisini yere bıraktı. Tedavisi saha içinde devam eden sağ bek, oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 18. dakikasında oyundan alınan Mariano, yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

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Mariano'nun sağlık durumu ve sakatlığının ağırlığı, maçın ardından yapılacak tetkiklerde belli olacak.

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