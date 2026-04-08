Galatasaray zorlu deplasman maçını kazandı ve heyecan verici şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı

Galatasaray, ligin üst sıralarında yer alan Göztepe ile oynadığı zorlu deplasman maçını galibiyete çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un takımı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina’nın golleri ile bir kendi kalesine atılan gol sayesinde maçı 1-3 kazandı. Lig liderinin, takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı üstünlüğü, ligin bitmesine altı maç kala şu anda dört puan.

Baris, Gürsel Aksel Stadyumu'nda daha 5. dakikada skoru açtı. Türk milli takım oyuncusu, Leroy Sané'nin keskin bir serbest vuruşunu kafayla güzelce ağlara gönderdi: 0-1.

Kısa süre sonra Cim Bom skoru 0-2'ye getirdi. Sağ kanattan gelen bir atakta Göztepe savunmacısı Allan Godoi'nin topa talihsiz bir şekilde dokunması sonucu top Mateusz Lis'in üzerinden geçerek ağlara gitti.

İkinci yarıda Göztepe, Juan Santos'un golüyle maça yeniden heyecan kattı, ancak geri dönüş mümkün olmadı. Mario Lemina, Gabriel Sara'nın mükemmel köşe vuruşunu kafayla gole çevirerek farkı tekrar ikiye çıkardı: 1-3.