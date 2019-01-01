Galatasaray, Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı transferleri ne zaman açıklanacak?

Galatasaray'ın transferlerini açıklamak için bekledikleri Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı'da son durum ne?

Henüz resmi bir açıklama gelmese de ile anlaştığı konuşulan Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı transferlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

Vatani görevini yapmakta olan Yusuf ve Şener'in transferleri resmi olarak askerlik dönüşü açıklanacak. İki futbolcunun da önümüzdeki günlerde askerliklerini tamamlayıp İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Alacaklarına karşılık bonservisini eline alan Yusuf Erdoğan için sarı kırmızılılar bonservis bedeli ödemeyecek.

26 yaşındaki oyuncunun sosyal medyada sarı kırmızı formalı fotoğrafı gündem olmuş, sonrasında oyuncu yaptığı açıklamada özür dilemişti.

Galatasaray, ile olan kontratı sona eren ve sağlık kontrollerinden geçirdiği Şener için ise bonservis bedeli ödemeyecek.

Yusuf Erdoğan İskenderun'da, Şener Özbayraklı ise Ankara'da vatani görevlerini yerine getiriyorlar.