Galatasaray yönetim kurulunda bir kriz daha! Burak Elmas'tan sürpriz karar

Süper Lig'de oynadığı son altı maçta iki puan toplayabilen ve lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düşen Galatasaray'da çalkantılı günler sürerken, bu kötü tablo yönetim kuruluna da yansıdı.

Sarı-kırmızılı yönetimin bir süre önce görevinden olaylı bir şekilde ayrılan Rezan Epözdemir'in stadyumda kendisine ait bir loca dışında herhangi bir alana girmemesi için güvenlik ekibini uyardığı öne sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre yönetimden ayrılmadığı mesajı veren Epözdemir yerine yedek üyelerin yönetime alınmasına karar veren Galatasaray Yönetim Kurulu, Epözdemir'in yönetim kurulu toplantılarına katılmak istemesi halinde bunu engellemek için çalışmalara hız kaybetmeden başladı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından daha önce Galatasaray yönetiminde kalmaya devam edeceğini açıklayan Epözdemir'in alacağı karar merakla bekleniyor.

Haklar savunulmuyor iddiası

Epözdemir istifa kararının arkasında yönetim kurulunun Galatasaray'ın haklarını yeterince savunamadığı yönündeki düşüncesi yatıyordu.

Başkan Burak Elmas bu kararın ardından Epözdemir'de ısrarcı olmamış ve yolların ayrılmasına onay vermişti.

Epözdemir'in istifasının ardından genç yöneticinin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile de arasında soğukluk olduğu ve bu soğukluğun ayrılık kararında önemli bir etken olduğu öne sürülmüştü.

İki taraftan da bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, Epözdemir'in yönetimin bu kararı sonrası yönetimin yapacağı toplantılara katılması zor görünüyor.

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