Galatasaray yöneticisi: Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz

Galatasaray SK yöneticisi Rezan Epözdemir, "Fenerbahçe ile dost olamayacaklarını" belirtirken istifa kararına neden olan gerekçeleri anlattı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Epözdemir arasında son dönemde TFF ve hakem hataları ile ilgili bir anlaşmazlık yaşandığı iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızlılar'da yürüttüğü başkan vekili görevinden istifa eden Epözdemir bu kararının gerekçeklerini açıkladı.

Rezan Epözdemir ne söyledi?

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Galatasaray SK yöneticisi Rezan Epözdemir, "Galatasaray Spor Kulübü yönetiminden istifa etmedim. Sadece Futbol A.Ş görevimden istifa ettiğimi bildirdim." dedi.

"Galatasaray'a karşı yapılan sistematik ve kategorik saldırılarda yalnız kaldım."

"Futbol takımımızın maruz kaldığı hakem hatalarından bahsetmek istiyorum. Gerekli tepkilerin verilememesi en önemli istifa gerekçelerimden biri. Sayın başkana bunu defalarca ilettim. Yöntem olarak farklı bakıyoruz. Sonuç olarak başkanın kararları önemlidir. Söylediklerimin yeterince kabul görmediğimi hissettim."

"Galatasaray'ın haklarının savunulamaması istifamın en büyük sebebidir. Başkanımızla 3 aydır her maçta sonra gerekli açıklamaları yapmak için görüşlerimi paylaştım, kendisi de demokratik bir insan, bunları dinledi ama kabul etmedi."

"Haklı galibiyet söylemi ve sonraki yalnızlaşma süreci... Ben orada kişisel düşüncemi söyledim. O süreçte yalnızlaştırıldığımı hissettim. O günlerde de konuşup sayın başkana istifamı verdim ancak kabul edilmedi."

"Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz"

"Erol Bilecik'in kadınlar futbol maçından sonra söyledikleri kabul edilemez. Erol Bilecik beni 5 kez aradı, mesajlar attı ama Galatasaray'dan özür dilemeden kendisiyle görüşmeyeceğimi söyledim."

"Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın doğal akışını, mantık-fizik kurallarına aykırı. Bu minvaldeki projeleri de yanlış buluyorum. Bunları toplantılarda defalarca söyledim."

"Sayın başkanla derin fikir ayrılıkları oluştu. Ben de bunun üzerine bugün itibarıyla yazılı olarak istifamı yolladım."

"Galatasaray genel kurulu kararına saygısızlık yapmamak, değerleri temsil etmek ve içeride tarihe not düşmek adına karar alma mekanizmasına yardımcı olmak istiyorum. Yönetim kurulu görevimden istifa etmiyorum."

"Özellikle ada davası, yaptığımız projelerin yarım kalmaması için ve genel kurul kararına saygısızlık olmaması adına yönetim kurulundaki hiçbir görevimden istifa etmiyorum. Sportif A.Ş.'deki görevlerimden istifa ediyorum."

"Sayın başkan uzun bir açıklama yaptı zaten. İstifa ettiğimi belirtmiş. Ben yazılı olarak Sportif A.Ş.'ye istifamı yolladım. Dernekteki görevim sürüyor. Başkan yardımcılığım konusunda bir karar alınırsa üye olarak devam ederim. Binlerce insan sosyal medyadan mesaj attı. Eski 3 başkan özellikle kalmamı söylediler. 2. başkanlardan, üyelerden arayanlar oldu. Ben de yönetim kuruluğumdan istifa edersem genel kurul kararını sakatlamış olacağım. Sadece Sportif A.Ş.'deki görevlerimden istifa ediyorum."

"Bundan sonraki toplantılarda olacağım tabii ki. Yönetim kurulu üyesiyim ben. Sayın başkan, ne Köksal Ünlü'nün ne de benim istifamı istemedi. Ben üzerime düşen müspet şeylerin tamamını destekleyeceğim, görev verilirse üzerime düşeni yapacağım. Biz 6 aydır ofisimize gitmedik, ailemizi göremiyoruz. Ama menfi şeylerde de muhalefet şerhimi düşerim. Orada bir demokrasi ortamı var."

Ne yaşanmıştı?

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın takımları arasında "kadına şiddete karşı" düzenlenen özel maçın ardından Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'in açıklamaları gündem yaratmıştı.

Fenerbahçe bu karşılaşmada Galatasaray'ı 7-0 mağlup ederken mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibi soyunma odasında tebrik eden Erol Bilecik'in cümleleri oldukça tepki topladı. Bilecik, Galatasaray'dan bahsederken "Cincon" kelimesini kullandı.