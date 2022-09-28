Dursun Özbek yönetiminin en öne çıkan ismi olan Erden Timur'un Belçika'da bir alt lig takımını satın aldığı iddia edildi.

Transfer döneminde yaptığı hamlelerle Galatasaraylı taraftarların en sevdiği yönetici konumuna gelen Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Skorer'de yer alan habere göre takım sahibi oldu. Belçika 3. Lig'inde yer alan Olympic Club Charleroi takımını satın aldığı öne sürülen Timur'un bu hamlesi sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Timur konuya ilişkin olarak resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu takımın Galatasaray'ın genç oyuncularının gelişimi için kullanılacak bir pilot takım misyonu üstlenebileceği öne sürüldü. Belçika'da 3. Lig seviyesinde mücadele eden Olympic Club Charleroi, ligde 7 puanla 10. sırada yer alıyor.

Transfermarkt verilerine göre oyuncularının toplam değeri 300 bin euro olan Olympic Club Charleroi'nin transfer hamleleri merakla bekleniyor.

Daha önce Belçika'da alt ligde mücadele eden Westerlo da Türk yatırımcılar tarafından satın alınmış ve sonrasında Belçika'nın en üst liginde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Kadrosunda Sinan Bolat, Ravil Tagir, Halil Akbunar ve Muhammed Gümüşkaya gibi gençleri bulunduran Westerlo, 18 takımlı Belçika Ligi'nde dokuz maç sonunda 12 puanla 11. sırada yer alıyordu.

