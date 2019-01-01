Galatasaray yeniden Nainggolan'ın peşinde

Avrupa'da kalmak istediğini açıklayan Radja Nainggolan için Galatasaray'ı yeni bir teklif sunacağı belirtildi.

ile bağlarını koparmaya hazırlanan Radja Nainggolan'ın yeni adresi belli oluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan kulübünde kadro dışı kalan ve teknik direktör Antonio Conte'nin planları arasında yer almayan Radja Nainggolan için bir kez daha devreye girdi.

Daha önce sarı kırmızılıların teklifini geri çeviren Belçikalı oyuncu, Çin'e gitmek istemediğini de belirtti.

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Jean Michael Seri transferi sonrasında orta sahaya sertlik getirecek bir isim arayışında olan sarı kırmızılıların, Inter'e bedelsiz kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcu, Inter'de geçirdiği bir sezonda 36 maça çıktı ve 7 gol atıp 3 asist yaptı.