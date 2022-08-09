Transfer dönemine suskun giren sarı-kırmızılılar yeni sezon hamlelerine son günlerde hız verdi. Peki oyuncuları nasıl ikna ettiler?

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, görüştükleri oyunculara, hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söylediklerini açıkladı.

Yeni sezonu Okan Buruk yönetiminde açan sarı-kırmızılılar, son günlerde yaptıkları transferlerle kesenin ağzını açmaya başladı.

Önce Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois ve Haris Seferovic transferini bitiren Galatasaray ardından Fredrik Midtsjö ile sözleşme imzaladı ve Dries Merten ile Lucas Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getirdi.

Galatasaray transferleri nasıl ikna etti?

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın transfer sürecinden bahseden Timur şu şekilde konuştu:

"Mertens 6 gün bizden haber bekledi. Juventus'tan gelen 5 milyon euro'luk teklifi reddetti. Teklifi ben gördüm. Kabul etmeme nedeni Napoli'de oynamış olması. Torreira için de Arsenal 18 milyon euro'dan kapıyı açtı. 20 gün fiyat hiç düşmedi. Torreira, Okan Buruk'a mesaj attı, 'Hocam ben geliyorum' diye."

Peki Galatasaray transferleri nasıl ikna etti?

"Birçok ikna yolunu kullanıyoruz. 20 günlük süreçte ikna edebildik. Arsenal, Lucas Torreira ile 18 milyon'dan kapıyı açmıştı. Mertens zaten ikna olmuştu bizi bekliyordu."

"Görüştüğümüz oyunculara hep 'yeniden şampiyon olacağız' diyoruz. Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Bizim amacımız bu. Orta vadede, Galatasaray yeniden Avrupa şampiyonu olacak. Bunun lamı cimi yok. Başka yolu da yok."

Alexis Sanchez, Galatasaray'a transfer olabilir mi?

Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz olan oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giyebileceği iddia ediliyor. Hatta Hürriyet'in haberine göre; Milano'da Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan'ın da yer aldığı bir Alexis Sanchez zirvesi gerçekleşti.

Çalhanoğlu ile Turan, Sanchez'e kulübü anlattılar. Erden Timur bu iddialar hakkında şunları söyledi: "Alexis Sanchez görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi."

"Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bir pozisyon için minimum 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz. Sanchez, çok değerli bir oyuncu, çok çok büyük bir oyuncu ancak başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor."