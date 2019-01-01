Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor...

Ziraat Kupası yarı final ilk maçında , Evkur ile karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final yolunda daha önceden sırasıyla Keçiörengücü, ve 'u elemişti.

Evkur Yeni Malatyaspor ise sırasıyla Kırklarelispor, Etimesgut Belediyespor, Bodrumspor ve 'yi eleyerek yarı finale yükselmişti.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İki takım arasında 2 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takım Haberleri: Sakat-cezalı oyuncular

Galatasaray'da Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo'nun sakatlıkları devam ediyor. Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ve gıda zehirlenmesi geçiren Younes Belhanda'nın durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.

Konuk ekipte ise kadro dışı bırakılan Ertaç Özbir ve Murat Akça'nın dışında önemli bir eksk bulunmuyor. Sakatlığını atlatan ancak henüz tam hazır olamayan Aboubakar Kamara'nın ise maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: İsmail, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Selçuk, Emre, Feghouli, Sinan, Onyekuru

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mustafa, Seth, Bülent, Guilherme, M.Yıldırım, Pereira, Donald, Robin Yalçın, Ömer, Adem