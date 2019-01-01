Galatasaray, Yeni Malatya ile oynanacak mücadelede rotasyona gitmeyecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde kadroda rotasyon yapmayacak.

'da Fatih Terim, Ziraat Kupası yarı final rövanş mücadelesi öncesinde aklındaki kadroyu belirledi.

Fanatik'in haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim, Türkiye Kupası'na da en az lig kadar önem vermesi sebebiyle 25 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de ile oynanacak Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde rotasyona gitmeme kararı aldı.

Maç kadrosunda kart cezaları biten Luyindama ve Onyekuru'yu oynatmayı planlayan Fatih Terim, hafif sakatlığı olmasına rağmen kadrosunda yer alan Feghouli'nin yerine ise sağ kanatta Emre Akbaba'yı değerlendirecek.