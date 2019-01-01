Galatasaray, Yeni Malatya ile oynanacak mücadelede rotasyona gitmeyecek
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AA
Galatasaray'da Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesi öncesinde aklındaki kadroyu belirledi.
>> Avrupa liglerinin namağlup şampiyonları <<
Fanatik'in haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim, Türkiye Kupası'na da en az lig kadar önem vermesi sebebiyle 25 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde rotasyona gitmeme kararı aldı.
Maç kadrosunda kart cezaları biten Luyindama ve Onyekuru'yu oynatmayı planlayan Fatih Terim, hafif sakatlığı olmasına rağmen Kayserispor kadrosunda yer alan Feghouli'nin yerine ise sağ kanatta Emre Akbaba'yı değerlendirecek.