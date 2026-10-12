Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ismael Garcia, Barcelona karşısında oynamanın dişçiye gitmeye benzediğini söyledi.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında yarın salı günü Galatasaray'a zorlu bir konuk olarak gelecek.

Garcia, Sport gazetesine verdiği röportajda şöyle konuştu: "Barcelona'ya karşı oynamak dişçiye gitmek gibidir; canınızın acıyacağını bilirsiniz, ama gitmek ve bununla en iyi şekilde baş etmek zorundasınız."

Garcia, "Osimhen mi? Size klasik laflar etmeyeceğim ya da yalan söylemeyeceğim; oynamaya hazır ve bizim için büyük fark yaratan bir oyuncu. Sahaya çıkabileceği açık" diye ekledi.

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Garcia, "Barcelona'nın agresif ve baskı odaklı, savunma hattını orta sahada konumlandıran oyun tarzı, Osimhen'i bu tür bir savunmaya karşı oynayacak ideal forvet haline getirebilir" vurgusunu yaptı.

Yardımcı antrenör, "Bu durumlarda boşlukları kullanmak ve hızlı, dikey biçimde kaleye yönelmek, kuşkusuz Barcelona'ya zarar vermenin en önemli anahtarlarından biri" dedi.

Garcia şöyle devam etti: "Taraftarların Barcelona üzerinde kuracağı baskı mı? Kendi sahanızda oynamak ek bir faktördür, ama bizim için bu faktörün sadece ekstra bir avantaj olmanın ötesine geçtiğini düşünüyorum; stadyumda oluşan atmosfer ve sahip olduğumuz taraftar, oyuncuları kapasitelerinin yüzde 100'ünden fazlasını ortaya koymaya itiyor."

Garcia, "Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için bir numaralı aday. Ancak tüm takımlarda olduğu gibi onun da zayıf noktaları var ve bunları kullanıp ona zarar verebileceğimizi düşünüyoruz. Umarım bunda başarılı oluruz" dedi.

Garcia, "Barcelona'ya saygı duyuyoruz, ama ondan korkacak kadar değil; biz iyi oyunculara sahip olan Galatasaray'ız. Ben, rakiplerle meşgul olmak yerine takımının elindeki iyi şeylerin değerine odaklanmayı tercih eden insanlardan biriyim" diye ekledi.

Garcia, "Raphinha bize karşı oynamazsa çok mutlu olurum, ama sezonun geri kalanında harika performanslar sergiliyor. Bize karşı ise oynamamasını tercih ederim. Yamal'a gelince, şu anda dünyanın en yetenekli oyuncusu, ancak bazen savunma tarafında birtakım hatalar yapabiliyor. Belki bunu kullanabiliriz" vurgusunu yaptı.

Garcia sözlerini şöyle tamamladı: "Raphinha hakkında bazı şeylerin zaten söylendiğini düşünüyorum ve onlara tamamen katılıyorum. Şu an için onu en üst düzeyde oyuncu olarak görüyorum ve aynı zamanda hak ettiği takdiri görmüyor."