Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: Hakemin DeAndre Yedlin kararıyla net bir mesaj aldık

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında sahadan bir puanla ayrılırken teknik ekip hakem kararlarından memnun değildi.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında 1-1 berabere kalırken ligdeki son beş maçından dördüncü puan kaybını aldı.

Cezası bulunan Fatih Terim yedek kulübesinde yer almazken teknik ekip hakem kararlarından memnun olmadı.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin ise, "Kitaplarda yazılan kurallar, sanırım her maç ve her takım için farklı şekilde açıklanabiliyor, yorumlanabiliyor." diyor.

Levent Şahin ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Levent Şahin hakemin maçın sonucuna etkide bulunduğunu düşünüyor.

"Aslında 20. dakikada Yedlin'e yapılanla net bir mesaj aldığımızı düşünüyorum. Bu bize verilen net bir mesajdı."

"Her iki takım da oyun oynamaya, oyunu güzelleştirmeye çalışan düşünce içerisindeydi. Ama maalesef kitaplarda yazılan kurallar, sanırım her maç ve her takım için farklı şekilde açıklanabiliyor, yorumlanabiliyor."

"Sağ olsun her itiraz ettiğimiz pozisyonda bize hakem arkadaşlar değişik, farklı, hepimizin futbola farklı boyutta bakmamızı sağlayacak açıklamalar yaptılar."

"Oyunun belirli noktalarında maçın kaderini etkileyecek, pozisyonların olduğunu düşünüyoruz."

"Akşam muhakkak yorumcular da bunu tartışacaklardır. Konuya bu taraftan girmek istiyorum, insanlar hata yapabilir, hepimiz yapabiliriz ama hatayla, niyeti ayırmak gerek."

"Hem görsel hem de işitsel olarak sanırım pozisyonlarla ilgili Riva ile sağlıklı bir iletişim kuramadılar herhalde."

"Kaybedilen puan sonuçta ne olursa olsun her zaman söylüyoruz Galatasaray kendine yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir."

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Süper Lig'de 62 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray kritik bir üç puandan oldu.

Sarı-Kırmızılılar ligdeki bir sonraki maçını 17 Nisan'da Göztepe ile oynayacak ardından 21 Nisan'da Trabzonspor'u misafir edecek.

