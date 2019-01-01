Galatasaray, Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı

Çaykur Rizespor'un Vedat Muriqi için Galatasaray'ın son sunduğu teklifi kabul ettiği iddia edildi.

, uzun süredir gündeminde olan Vedat Muriqi transferinde mutlu sona yakın.

Fanatik' ten Süleyman Hatısaru'nun haberine göre Muriqi, Galatasaray ile el sıkıştı. Pazarlıklar sonucunda 6 milyon euro'ya kadar inen Çaykur Rizespor, sarı-kırmızılıların 4 milyon euro'luk teklifini Muriqi'in de ısrarları sonucunda kabul etti.

Galatasaray yönetimi 4 milyon euro'yu taksitler halinde ödemeyi planlıyor. 25 yaşındaki Kosovalı golcü ise yıllık 1.8 milyon euro maaş alacak, bonuslarla birlikte bu rakam 2.2 milyon euro'yu bulacak.

Murigi, Süper Lig'de geçen sezonu 17 gol 8 asistle tamamlamıştı.