Galatasaray ve Olympiakos, Tottenham'dan Fernando Llorente'yi istiyor
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Galatasaray'da golcü arayışları son hız devam ediyor.
Football.London'ın haberine göre Galatasaray, Tottenham'ın İspanyol golcüsü Fernando Llorente'yi transfer etmek için girişimlere başladı.
Tottenham'da istediği süreyi bulamayan Fernando Llorente'yi Olympiakos da kadrosuna katmaya çalışıyor.
Bafetimbi Gomis'in satışının ardından santrfor mevkisinde yalnız Eren Derdiyok kalan Galatasaray, Llorente ile golcü eksikliğini çözmek istiyor.
Fernando Llorente geride kalan aylarda "Tottenham'dan ayrılıp Athletic Bilbao'ya dönmek ister misin?" sorusuna, "Evet, isterim." yanıtını vermişti.