Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Andreas Skov Olsen kimdir?

İki ezeli rakibin peşinden koştuğu konuşulan Andreas Skov Olsen'i yakından tanıyın...

ve 'nin, Nordsjælland'de forma giyen genç yıldız adayı Andreas Skov Olsen ile ilgilendiği konuşuluyor. Danimarkalı oyuncu, sağ kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabiliyor ve sol ayağını kullanıyor.

Andreas Skov Olsen kimdir?

22 Aralık 1999'da Danimakra'nın Hillerød kentinde dünyaya gelen Olsen, futbola Nordsjælland altyapısında başladı.

2017 yılında 'nın U18, U19 ve U21 kadrolarında kendine yer bulan genç oyuncu, aynı yıl yetiştiği kulübün formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

A Takım'a yükseldiği 2017/2018 sezonunda çok fazla dakika bulamasa da, ülkesinin alt yaş takımları adına 18 maçta 6 gole imza attı.

2018/2019 sezonu ise Skov Olsen'in çıkış yaptığı dönem oldu. Tüm kulvarlarda 44 kez takımının formasını giyen kanat forvet, 26 gol atıp 6 da asist yaparak dikkatleri topladı.

Andreas Skov Olsen, kariyeri boyunca takımıyla çıktığı 51 maçta 27 gol ve asist kaydetti.

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