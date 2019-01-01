Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

Derbi maçın ardından PFDK, her iki takımın da disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'deki derbi maçta yaşananlardan dolayı ve 'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide maçta Galatasaray'ın "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", Fenerbahçe'nin de "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçeleriyle disipline gönderildiği bildirildi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, İstikbal Mobilya idarecisi Erdem Kemaloğlu ile kalecisi Silviu Lung, , İttifak Holding ve 'in de çeşitli disiplin ihlallerinden dolayı PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.