Galatasaray ve Fenerbahçe, kadına yönelik şiddete karşı tarihi derbide buluştu

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldiği ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı, sarı-lacivertiler 7-0 kazandı.

Sarı kırmızılı takımın oyuncusu Daniels, beşinci dakikada Cordner'a yaptığı müdahale sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe'nin gollerini Fatma Kara Şahinbaş, Berdan Bozkurt, Fishley (3), Cordner ve Setenay Sırım kaydetti.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan tarihî maçı Fenerbahçe kazandı 🟡🔵 pic.twitter.com/pROhYg5iBZ — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 7, 2021

Anlamlı mücadele

İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.

Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.

Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yöneticileri de maçı statta izledi.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.

Daha fazla okuma