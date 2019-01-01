Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Taylan Antalyalı kimdir?
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yetenekli oyuncusu Taylan Antalyalı'ya Galatasaray ve Beşiktaş kancayı taktı.
Taylan Antalyalı kimdir?
1995 Muğla / Yatağan doğumlu Taylan Antalyalı, futbola 11 yaşında Muğlaspor altyapısında başladı. 2009'da Bucaspor tarafından keşfedilen yetenekli oyuncu, 2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Taylan, genç yaşta büyük takımların ilgisini çekerken 7 yıl önce Fatih Terim tarafınfan Galatasaray'a istenmiş ancak transferi gerçekleşmemitşti.
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Alt yaş milli takım kategorilerinin hemen hemen hepsinde forma giyen Taylan henüz Türkiye A Milli Takımı formasıyla tanışamadı.
Bucaspor'un ardından Gençlerbirliği'ne transfer olan yetenekli orta saha, istikrarsız geçen birkaç sezondan sonra 2017 yazında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer oldu. İlk yıl takımını Süper Lig'e taşıyacak performansa imza atan Taylan, geçtiğimiz sezon da başarılı bir futbol sergilemesine karşın takımını Süper Lig'de tutamadı.
Taylan Antalyalı'nın FM 19 profili