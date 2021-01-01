Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözü Manchester United - Villarreal finalinde

Beşiktaş ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal karşısında Manchester United'ı destekleyecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük ikinci kupası 26 Mayıs'ta sahibini bulacak.

İngiliz ekibi Manchester United ile İspanyol temsilcisi Villarreal'in karşı karşıya geleceği bu karşılaşma gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş'ı yakından ilgilendiriyor.

Beşiktaş'ın 3. torba ihtimali

Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak olan final karşılaşmasını Manchester United'ın kazanması halinde siyah - beyazlı temsilcimiz grup kura çekimine üçüncü torbadan katılacak.

Finali Villarreal'in kazanması durumunda ise Beşiktaş kesin olarak dördüncü torbaya düşmeyecek ancak, kura çekiminden önce gerçekleştirilecek eleme maçlarını beklemek zorunda kalacak. Eleme maçlarının sonuçlarına göre temsilcimiz dördüncü torbada yer alma ihtimali doğacak.

Galatasaray daha az eleme maçı oynayacak

Manchester United'ın kupayı kazanması Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Kırmızı Şeytanlar finalde kazanan taraf olursa, sarı - kırmızılılar Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için iki ön eleme oynayacak.

Villarreal'in kupayı müzesine götürmesi durumunda sarı - kırmızılı temsilcimiz üç ön eleme ile karşı karşıya kalacak.

Manchester United - Villarreal maçı hangi kanalda?

Sonu merakla beklenen zorlu mücadele 26 Mayıs günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.