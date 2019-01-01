Galatasaray ve Beşiktaş 17 yaşındaki Bertuğ Yıldırım ile ilgileniyor!

Galatasaray ve Beşiktaş, Sarıyerspor'da forma giyen 17 yaşındaki Bertuğ Özgür Yıldırım için transfer yarışına girmeye hazırlanıyor.

Sarıyerspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, Radyospor'dan Salim Manav'ın konuğu olduğu programda, genç öğrencisi Bertuğ Yıldırım'a gösterilen ilgiden bahsetti.

Bertuğ ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın iligilendiğini belirten Bozkurt, "Bertuğ Özgür Yıldırım sol kanat ve forvet pozisyonunda oynuyor. Babası ve amcası da profesyonel olarak futbol oynamış. Kendisi için Galatasaray ve Beşiktaş'tan talep var." dedi.

Fatih Terim ile Fikret Orman'ın bu transfer için bizzat ilgilendiğini dile getiren Bozkurt, "Fatih Terim, Bertuğ'un transferi için bizzat Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile görüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da kulüp yetkilileri ile bizzat görüştü." diye konuştu.