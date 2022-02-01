Türkiye’de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Lukas Podolski; Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan Joachim Löw, Fatih Terim ve Türk futboluna yönelik açıklamalarda bulundu.

Löw’ün, İstanbul’u çok sevdiğine değinen Alman yıldız; tecrübeli hocanın herkesle çok iyi ilişkiler kurabileceğinin altını çizdi.

Galatasaray ile yolları ayrılan Fatih Terim’in yaptıklarının çok özel olduğunu söyleyen Podolski, ayrılığın Terim’i asla küçültmeyeceğini belirtti.

Ne söylendi?

Fanatik’e konuşan Podolski, “Joachim Löw’ün geleceğine sezon sonunda karar vereceğini düşünüyorum.

“Türkiye’yi, İstanbul’u ve çayı çok seviyor. Felsefesini kulübe getirmesi de çok önemli. Herkesle çok iyi ilişkiler kurabilir.

“Henüz bir karar vermedi. Bir kulüple gelecek sezon için anlaştığı zaman kendi takımını kuracak, oyun felsefesini oturtacak ve kendi istediği isimleri getirecektir.

“Milli Takım döneminde de hep Türkiye’den bahsederdik. Gelirse, Türkiye’de çalışmaktan dolayı mutluluk duyar.

“Türk futbolunu biliyor ve burada karşılaşacağı şeylerin de farkında. Son 20 yılın dünyadaki en önemli teknik adamlarından biri. Herkes ona saygı duyuyor.

“Fenerbahçe’ye gelirse şampiyon yapacak diye bir şey de yok. Çünkü futbolda garanti diye bir şey yok. Onun yaklaşık 15 yılda Milli Takım’da yaptıklarını herkes yapamaz.

“Löw, taktik ve analiz anlamında çok başarılıdır. Taktik kararları çok iyidir. Yedek kulübesinde zıplayan ya da bağıran bir tarzı yok. Son derece mütevazı ve oyuncularla ilişkileri harikadır.

Fenerbahçe’nin projesinin önemli bir parçası olan Mesut Özil’in de orada olması, Löw adına kilit rol oynayabilir. Sonuçta birbirlerini iyi tanıyorlar” dedi.

“Ayrılış şekli Fatih Terim’i küçültmez”

Alman yıldız; Fatih Terim’in, Galatasaray’dan gönderilmesi hakkındaki soruya ise şu şekilde cevap verdi:

“Galatasaray, ligde istemediği bir pozisyonda. Yönetim değişiklik istedi ve bu kararı aldı. Galatasaray, Galatasaray’dır. Yola devam etmelidir.

“Terim ise kesinlikle büyük bir efsanedir. Kulüpten ayrılış şekli onu asla onu küçültmez. Türk futbolu, Milli Takım ve Galatasaray adına yaptıkları çok özel şeyler. Bunun için ona teşekkür etmeliyiz.”

Podolski ayrıca, Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent’in ise zaman ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Polonya’da olmak benim hayalimdi”

Alman yıldız neden Polonya’ya gittiğini ise şu sözlerle açıkladı:

“Antalya ile sözleşmem bittikten sonra Türkiye’den de teklifler aldım ama kariyerime Polonya’da devam etmek istedim.

“Çünkü orası benim evim. Polonya’da büyüdüm, küçüklüğümde sokaklarında top oynadım.

“Gornik Zabrze’nin stadına 3 kilometre uzaklıkta oturuyorduk ve ailemle maçlara giderdim. Şehrimin kulübü ve orada olmak benim hayalimdi.”

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin’in çok büyük takımlarda oynadığını söyleyen Podolski, genç hocaya Antalyaspor’da başarılar diledi.

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