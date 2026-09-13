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Galatasaray SK v Kocaelispor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Sydney Jordan

Çeviri:

Galatasaray, uzak mesafeden gelen yıkıcı bir füze sayesinde sinir bozucu bir geceden kurtuldu

Galatasaray - Kocaelispor
Galatasaray
Kocaelispor
Süper Lig

Galatasaray, Türkiye Süper Lig'in beşinci haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Rams Park'ta ligin ikinci ve üçüncü sırasındaki takımlar karşı karşıya geldi. Bu galibiyetle, cuma günü 3-0 kazanan Beşiktaş'ı geride bırakan Türk rekortmen şampiyonu Galatasaray, yeni lider oldu.

Dört lig maçının ardından Galatasaray 10 puanda bulunuyor. İstanbul ekibi sezonun açılış maçında Corum FK ile 2-2 berabere kaldı. Ardından Buyuksehir (0-4), Göztepe Izmir (3-2) ve Basaksehir'e (2-3) karşı oynanan üst üste üç maç kazanıldı.

Gala, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile karşılaşmıştı. Portekiz'deki bu mücadele 3-1 kaybedildi ve Okan Buruk'un ekibi Türkiye'ye buruk bir tatla döndü.

Galatasaray, 12. dakikada öne geçmiş gibi göründü. Lucas Torreira ceza sahası dışından şutunu çekti. Vuruşunu Serhat Oztasdelen çıkardı ancak topu sektirdi. Rafael Leão fırsatı iyi değerlendirdi ve topu aşırtma bir vuruşla direğe gönderdi. Savunmacılar Matej Maglica ile Tanguy Zoukrou topu uzaklaştıramayınca, Deniz Gül kafayla topu çizgiden içeri gönderdi.

Ancak bu karambol golü sonunda iptal edildi; çünkü kaleci Oztasdelen'e faul yapıldığı değerlendirildi. Bu karar, takımının ilk yarıda topa çok sahip olduğunu ve net fırsatlara rağmen golü bulamadığını gören Gala teknik direktörü Buruk'un büyük tepkisini çekti.

Beklenen gol ise nihayet 70. dakikada geldi. Abdülkerim Bardakci ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla fileleri havalandırdı. Stoper, yaklaşık 30 metreden Oztasdelen'i avladı; kaleci bu golde çok da iyi bir görüntü vermedi: 1-0.

Galatasaray, yüksek topa sahip olma oranı ve oyundaki üstünlüğüyle kontrolü elinde tutmayı sürdürdü. Ancak ne ev sahibi ne de konuk ekip bir gol daha bulabildi ve Aslanlar böylece sezonun dördüncü lig galibiyetini alarak liderliği Beşiktaş'tan devraldı.

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