Galatasaray, 2003/04 ve 2015/16 sezonlarından bu yana kalede en çok sıkıntı çektiği dönemi yaşıyor.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon ligde beklediğini bulamayan sarı-kırmızılılar, puan tablosunda 14. sıraya gerilerken en fazla gol yedikleri sezonu yaşayabilirler.

Ne oldu?

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği sezon, kalesinde 49 gol gördüğü 2015/16 dönemiydi.

Sarı-kırmızılıların bu sezon kalesinde gördükleri gol sayısı, Fenerbahçe derbisinin ardından 47'ye yükseldi. Galatasaray daha önce 2003/04 sezonunda da kalesinde 47 gol görmüştü.

Domenec Torrent yönetimindeki ekip, üç gol daha yemesi halinde Süper Lig tarihinde kalesinde en fazla gol gördüğü sezonu yaşayacak.

Galatasaray'ın kalan 6 haftada hedefi kalesini gole kapatmak olabilir.

47 - Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği sezonlar:



2015/16 - 49

2021/22 - 47

2003/04 - 47



Kördüğüm. pic.twitter.com/7H7YzROwtf — OptaCan (@OptaCan) April 10, 2022

Ayrıca Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çektiği maçı Fenerbahçe karşısında oynadı (1).

Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı en az beş maçta çalıştıran teknik direktörler arasında en düşük puan ortalamasının sahibi Domenec Torrent (1.17; 12 maçta 14 puan).

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Galatasaray, Süper Lig'de 32 haftada 41 puan topladı ve şu an tablonun 14. sırasında yer alırken lider Trabzonspor ile arasında 31 puan fark var.

Torrent'in öğrencileri, 18 Nisan'da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek ve 24 Nisan'da Altay'a misafir olacak.

1 Mayıs'ta Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, 8 Mayıs'ta Başakşehir'in konuğu olacak.

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