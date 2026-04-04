Trabzonspor, Türkiye Şampiyonluğu yarışına dahil oldu. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ı evlerinde 2-1 mağlup ederek liderin sadece bir puan gerisine geldi; üstelik liderin bir maçı eksik. Trabzonspor'dan üç puan geride olan Fenerbahçe de, teknik direktör Fatih Tekke'nin takımından bir maç daha az oynamış durumda.

Trabzonspor'da André Onana elbette kaleyi korudu. Kamerunlu kaleci, önceki iki maçta kalesini gole kapatmayı başardı ve formda olduğunu gösterdi. Galatasaray, Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Leroy Sané gibi önemli oyuncularından yoksun olarak sahaya çıktı. Ancak sol kanatta Noa Lang ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor'un formunun yüksekliği göz önüne alındığında, Galatasaray zorlu bir maçın beklediğinin farkındaydı. Maçın henüz dördüncü dakikasında ev sahibi takım golü buldu. Wagner Pina'nın ortasında Paul Onuachu kafayla topu uzak köşeye gönderdi: 1-0.

İlk yarıda Trabzonspor, üstünlüğünü daha da artırma fırsatlarını kaçırdı. Anthony Nwakaeme'nin şutu direğin hemen yanından dışarıya giderken, Felipe Augusto da iyi bir pozisyonda şutu dışarıya attı.

İlk yarının bitimine az bir süre kala Onuachu'nun gecenin ikinci golü ofsayt nedeniyle iptal edildi ve Galatasaray hayatta kaldı. Dahası, ikinci yarı başladıktan birkaç dakika sonra Wilfried Singo, Baris Alper Yilmaz'ın ikinci direğe attığı ince bir ortayı gole çevirdi: 1-1.

Ancak Galatasaray'ın sevinci kısa sürdü. Maçın 61. dakikasında Chibuike Nwaiwu, Nwakaeme'nin ölçülü bir serbest vuruşunu, hiçbir şansı olmayan Uğurcan Çakır'ın arkasından uzak köşeye gönderdi: 2-1.

Oleksandr Zubkov, skoru 3-1'e getirmesinin ardından, kaleye doğru attığı şutun son anda eski Ajax oyuncusu Davinson Sánchez tarafından köşe vuruşuna çevrilmesini izlemek zorunda kaldı. Ardından nefes kesici bir son dakikalar yaşandı, ancak başka gol atılamadı.