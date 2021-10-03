Galatasaray, Türk Telekom'a veda etti: Stadın yeni sponsoru ne olacak?

Galatasaray, stadyumunun uzun süredir isim sponsoru olan Türk Telekom'a veda ediyor...

Galatasaray'ın stadyum isim sponsoru olan Türk Telekom ile anlaşması sona erdi.

Bunun üzerine sarı-kırmızılı ekip, Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısını kaldırdı ve yeni sponsor için bekleyişe geçildi.

Türk Telekom anlaşmasının detayları

Galatasaray'ın 15 Ocak 2011'de açılan stadının isim sponsoru ilk günden bugüne Türk Telekom'du.

Şirketle yapılan anlaşma gereği ilk 10 yılda kulüp yaklaşık 80 milyon dolar kazanırken geçen sezon taraflar 30 milyon TL karşılığında sözleşmeyi 1 yıl daha uzatmıştı.

Bu anlaşmanın sona ermesiyle birlikte yeni sponsorun kim olacağı merakla beklenmeye başlandı.

Haberde, Galatasaray'ın yeni sponsorunun uluslararası bir hava yolu şirketinin olmas beklendiği belirtildi.

Galatasaray'ı neler bekliyor?

Süper Lig'e inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk yedi maçında 11 puan topladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sıradaki maçını 3 Ekim tarihinde Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak. Terim'in öğrencileri ardından 17 Ekim'de Konyaspor'u ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçından ise dört puan çıkaran Galatasaray, üçüncü maçında 21 Ekim tarihinde Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşacak.

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