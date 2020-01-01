Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda en son hangi derbiyi kaybetti

Sarı kırmızılı ekip, kendi evinde ezeli rakiplerine karşı oynadığı maçlarda 2017 yılından bu yana yenilmiyor.

Süper Lig'in 26. haftasında ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı ekibin son yıllarda kendi evindeki derbi performansı göz dolduruyor.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 7 derbiyi kaybetmedi.

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Sarı kırmızılı ekibin 'ye karşı oynadığı son 3 iç saha maçı berabere biterken, Beşiktaş ve 'la oynadığı son 4 iç saha derbisi kazandı.

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Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda en son hangi derbiyi kaybetti

Galatasaray'ı kendi evindeki bir derbide mağlup eden son takım Fenerbahçe.

2016-17 sezonunun 28. haftasındaki maçta Fenerbahçe, ezeli rakibini deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti.

23 Nisan 2017 tarihinde oynanan maçta sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Josef De Souza kaydetmişti.