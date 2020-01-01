Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda en son hangi derbiyi kaybetti
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AA
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılı ekibin son yıllarda kendi evindeki derbi performansı göz dolduruyor.
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 7 derbiyi kaybetmedi.
Sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 3 iç saha maçı berabere biterken, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı son 4 iç saha derbisi kazandı.
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda en son hangi derbiyi kaybetti
Galatasaray'ı kendi evindeki bir derbide mağlup eden son takım Fenerbahçe.
2016-17 sezonunun 28. haftasındaki maçta Fenerbahçe, ezeli rakibini deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti.
23 Nisan 2017 tarihinde oynanan maçta sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Josef De Souza kaydetmişti.