Galatasaray, transferde sözleşmesi sona erecek oyuncuları hedefliyor

FFP'ye uymak için çok dikkatli hareket eden Galatasaray, transfer hedeflerini sezon sonunda serbest kalacak oyuncular üzerinden belirliyor.

, Avrupa Kupalarına katılım hakkından mahrum olmamak için FFP kriterlerini tamamen yerine getirmeye çalışıyor.

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Christian Luyindama'nın 5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunması sarı kırmızılı kulübün transfer dönemine eksi bütçede başlamasına sebep olacak.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray bu sebeple gözünü sezon sonunda serbest kalacak oyunculara çevirecek.

Habere göre listenin ilk sırasında devre arasında Beşiktaş'tan 'a transfer olan Ryan Babel var. Aynı haberde yer alan ifadeye göre Galatasaray, Babel ile Ryan Donk'un sözleşmesinde olduğu gibi başarı şartları bulunan 1+1 yıllık bir sözleşme yapmak istiyor.

Hollandalı oyuncu Çin ya da Arap ülkelerinden çok cazip bir teklif almaması halinde Galatasaray'a katılmaya sıcak bakıyor.

Muslera'nın arkasında güvenilir bir eldiven arayan sarı kırmızılılar, Akhisarspor'dan Fatih Öztürk ile ocak ayında anlaşmaya varmıştı. Tecrübeli file bekçisinin sezon sonunda takıma katılması bekleniyor.

Galatasaray'ın takibindeki bir diğer isim de 'da gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Douglas. 'dan kiralık olarak Sivasspor'a gelen Douglas'ın sözleşmesi de sezon sonunda sona erecek.

'den Şener Özbayraklı da sağ bek pozisyonu için düşünülen alternatiflerden biri. Fatih Terim'in yapacağı tercihe göre Douglas ya da Şener Özbayraklı'dan biri sağ bek bölgesine transfer edilecek.

Tecrübeli teknik adamla daha önce Milli Takım'da çalışan Şener de bu transfere sıcak bakıyor.

Daha önceden Milli Takım'da Terim ile çalışan bir başka isim Gökhan Töre de transfer listesinde olan bir başka oyuncu.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve sözleşmesinin yenilenmeyeceği açıklanan Töre, tekrardan Fatih Terim ile çalışmaya hevesli.