Younes Belhanda için 5 milyon euro

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda için Avrupa'nın iki önemli kulübünden ilgi var.

Kadrosuna takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray, kaynak için elindeki oyuncuları satmaya yönelirken Younes Belhanda için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Katar ve Suudi Arabistan'dan iki cazip teklif alan Belhanda, menajeri William D'Avila'ya önceliğinin Avrupa'da top oynamak olduğunu iletti.

Öte yandan Ligue 1 ekiplerinden Monaco ve Nice'in Belhanda için teması olurken Galatasaray, Faslı oyuncusu için en az 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor ve ayrıca kiralama tekliflerine de kapıları kapatıyor.

Galatasaray formasını bugüne dek 50 resmi maçta giyen Belhanda, 3 gol 11 asistlik skor katkısıyla oynadı.