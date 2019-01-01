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Galatasaray

Younes Belhanda, Al Ittihad ile anlaştı

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Galatasaray'daki geleceği merakla beklenen Belhanda'nın Al Ittihad'la anlaştığı öne sürüldü.

Garry Rodrigues'i Al Ittihad'a gönderen Galatasaray, Younes Belhanda'yla da yolları ayırma aşamasına geldi.

Sezon başında da Ortadoğu'dan teklif alan ancak takımda kalmayı tercih eden Belhanda, Rodrigues'in transfer olduğu Al Ittihad'la anlaşmaya vardı.

BİP Spor'un haberine göre, Al Ittihad'la yıllık 5.5 milyon euro karşılığında anlaşan Faslı futbolcu, ayrılmak istediğini teknik ekibe iletti.

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Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılması beklenen Belhanda, Galatasaray'dan yıllık 3,35 milyon euro kazanıyor.

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