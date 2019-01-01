Trezeguet, sezon sonunda Galatasaray'a geliyor!

Transferin son gününde adeta şov yapan Galatasaray, sezon sonunda Trezeguet'yi de kadrosuna katıyor.

Transferin son gününde Kostas Mitroglou, Mbaye Diagne ve Christian Luyindama'yı renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, şimdiden sezon sonunu düşünmeye başladı.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışlarıyla transferleri bir bir gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda da Belhanda'yı göndererek Faslı yıldızdan gelecek parayla kadrosunu güçlendirecek.

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'yi Diagne ile birlikte transfer etmek isteyen ancak ekonomik anlamda koşulları sağlayamayan Galatasaray, bu transferi sezon sonuna bıraktı. Kasımpaşa'dan Trezeguet için öncelik sözü alan Galatasaray, Abdurrahim Albayrak tarafından da ısrarla isteniyor.

Öte yandan Trezeguet'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediği ve bunu Kasımpaşa yönetimine bildirdiği iddia edildi.

Galatasaray, mavi-beyazlı kulüpten Mbaye Diagne'yi 10 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.